МИД Франции считает, что ЕС еще не готов к членству Украины

Европейский Союз пока не готов принять Украину.

Об этом заявил глава МИД Франции Лоран Фабиус, передает Немецкая волна.

В своем комментарии инаугурационного выступления Президента Украины Петра Порошенко, дипломат подчеркнул, что он "произнес очень проевропейскую речь, может, еще рано, еще до готовности к этому ЕС".

Также Фабиус добавил, что не видит в Евросоюзе большинства, которое бы поддерживала тезис Порошенко о том, что Соглашение об ассоциации является лишь первым шагом на пути к ЕС.

Кроме того, дипломат выразил уверенность, что Украине нужно поддерживать хорошие отношения и с ЕС, и с Россией, и положительно оценил неформальный разговор Порошенко и Путина, который состоялся в Нормандии.

"Это может стать началом деэскалации", - сказал Фабиус.

Напомним, во время инаугурационной речи Порошенко подтвердил готовность к скорейшему подписанию полного текста Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Я с первой минуты своего президентства готов подписать. Думаю, что 27 июня его подпишем", - сказал он на встрече с президентом Литвы Далей Грибаускайте.

Отметим, что сам Фадиус также присутствовал на церемонии инаугурации Петра Порошенко.