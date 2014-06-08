В Европе рассказали, что нужно Украине для безвизового режима

Украина может добиться введения безвизового режима с Евросоюзом, если будет четко выполнять рекомендации ЕС.

Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью ZN.UA.

"Здесь все зависит от вас. Потому что ЕС ни на миллиметр не отступится от выполнения Украиной технических условий для введения безвизового режима", - подчеркнул он.

Дипломат также отметил, что сегодня украинцы имеют правительство, которое их не обманывает.

"Потому что предыдущий глава правительства, господин Азаров, обманывал вас, говоря, скажем, что для получения безвизового режима Украина должна сперва легализовать гомосексуальные браки. Вместе с тем ЕС требует лишь, чтобы людей не дискриминировали ни по каким признакам", - пояснил Сикорский.

Также дипломат предложил взглянуть на пример Молдовы и убедиться в возможности успеха.

"И я не верю, что Украина не сможет реализовать то, что реализовала Молдова. При этом вы не должны крутить носом, если вам что-то не нравится. Вы должны это принимать и вводить у себя. Это рамочные законы, которые прошли испытание за десятки лет в разных странах ЕС", - подчеркнул он.

Как сообщал "Главред", ранее глава МИД Франции выразил восхищение инаугурационной речью Порошенко но признал, что в ЕС пока не готовы к членству Украины.