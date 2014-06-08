Сговорчивость Путина зависит от успеха АТО на Донбассе - военный эксперт

Сговорчивость президента России Владимира Путина в отношениях с Украиной, в частности, в вопросе прекращения военного противостояния в нашей стране, во многом зависит от военного успеха сил АТО.

Об этом написал военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в статье для ZN.UA.

Многое зависит от того, в каком русле будет запущена антитеррористическая операция в своей следующей фазе. Есть мнение, что сговорчивость кремлевского лидера находится в прямой зависимости именно от военного успеха Киева, отметил он.

"Украина получила нового главу государства, от которого, в первую очередь, ждут разрешения военного противостояния с Россией. Антитеррористическая операция в истощенных войной восточных областях нуждается в новой, модернизированной версии. Конечно, новоизбранный президент Украины хорошо понимает, что задача не решаема только военным путем. Но наполеоновскую формулу "большие батальоны всегда правы" пока никто не отменял. И Петр Порошенко, наверняка, чувствует, что задача не решаема и без военной составляющей - в уравнении попросту не будет хватать цифр", - считает военный эксперт.

Бадрак отметил, что то, что глава государства высказался за скорейшие перевыборы в Раду и местные советы, прозрачно намекнул на пакет мирных инициатив, включая привлечение к диалогу представителей востока страны, несомненно, отражает надежды многих украинцев.

Но многое зависит и от того, в каком русле будет запущена антитеррористическая операция в своей следующей фазе. Есть мнение, что сговорчивость кремлевского лидера находится в прямой зависимости именно от военного успеха Киева. А потому стоит сопоставить исходные данные, ведь жить и воевать "по-новому" страна должна начать буквально с понедельника.

Специалисты по ликвидации кризисных ситуаций считают, что распространение зон влияния украинской власти должно осуществляться по мере продвижения вглубь регионов подразделений ВСУ, Нацгвардии, МВД и СБУ - как раз с налаживанием полноценной взаимосвязи с местным населением, осуществлением наборов в ряды новых подразделений милиции.

Но, в любом случае, без продуманных социальных программ для восточных регионов их будет лихорадить не менее двух лет, указывают аналитики Минобороны Украины, разработавшие специальный план ликвидации кризиса при привлечении иностранных специалистов.

Что касается ликвидации вооруженных боевиков, то речь идет о ядре формирований, состоящих из кадровых разведчиков-диверсантов РФ и прибывших из-за границы вооруженных наемников. Но всех их вместе взятых не более 20% состава так называемого ополчения - вооруженных бандформирований, координируемых Москвой, отмечает эксперт.

"Что касается взявшихся за оружие "людей с украинскими паспортами", то, оставшись без поддержки Кремля, они быстро изменят тактику. Часть из них покинет Украину вместе с боевиками (те, кто уже запятнал себя кровью и не имеет шансов вернуться к мирной жизни тут, в Украине), но подавляющее большинство успокоится. Если, конечно, обновленная киевская власть сумеет параллельно АТО предложить адекватную социальную программу", - подчеркнул Бадрак.

Больше об АТО на востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".