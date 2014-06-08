В Луганске террористы заминировали подходы к аэропорту

После утреннего штурма боевики обесточили и заминировали аэропорт в Луганске.
В Луганске террористы обесточили аэропорт и заминировали подходы к нему.
Об этом сообщили активисты сообщества Евромайдан SOS в Facebook.
Сейчас аэропорт остается под контролем украинских силовиков.
Отметим, что сегодня рано утром боевики атаковали Луганский аэропорт, а после этого стало известно, что "наемные террористы кавказской наружности минируют дорогу в аэропорт".
По данным местных СМИ, около 4:20 террористы начали обстрел здания аэропорта.
"Во время атаки использовались ПТУРы, гранатометы, минометы и автоматическое оружие. В данный момент в 500 метрах от аэропорта в сторону Луганска лица кавказской национальности устроили блокпост, на котором проверяют документы", - сообщили журналисты Сitynews.
На выездах из Луганска в сторону аэропорта, а также на дорогу в луганский аэропорт заложили фугасы. Украинские военные, которые находятся в аэропорту, предположили, что террористы могут устроить провокацию, в которой попытаются обвинить армию.
Как сообщал "Главред", в ночь на 8 июня возле Луганского аэропорта прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что этим взрывом была уничтожена электроподстанция.