В Луганске террористы заминировали подходы к аэропорту

В Луганске террористы обесточили аэропорт и заминировали подходы к нему.

Об этом сообщили активисты сообщества Евромайдан SOS в Facebook.

Сейчас аэропорт остается под контролем украинских силовиков.

Отметим, что сегодня рано утром боевики атаковали Луганский аэропорт, а после этого стало известно, что "наемные террористы кавказской наружности минируют дорогу в аэропорт".

По данным местных СМИ, около 4:20 террористы начали обстрел здания аэропорта.

"Во время атаки использовались ПТУРы, гранатометы, минометы и автоматическое оружие. В данный момент в 500 метрах от аэропорта в сторону Луганска лица кавказской национальности устроили блокпост, на котором проверяют документы", - сообщили журналисты Сitynews.

На выездах из Луганска в сторону аэропорта, а также на дорогу в луганский аэропорт заложили фугасы. Украинские военные, которые находятся в аэропорту, предположили, что террористы могут устроить провокацию, в которой попытаются обвинить армию.

Как сообщал "Главред", в ночь на 8 июня возле Луганского аэропорта прогремел мощный взрыв. Позже стало известно, что этим взрывом была уничтожена электроподстанция.