В Украину будут направлены военные советники из США

США направят в Украину группу военных советников, которые должны будут оценить и разработать программы практического взаимодействия американской и украинской армий.

Об этом заявила официальный представитель Пентагона Эйлин Лайнез, передает Укринформ.

"Группа американских военных советников вскоре отправится в Украину для оценки средне- и долгосрочных потребностей в рамках реформ военной сферы", - отметила она.

Кроме того, Лайнез подчеркнула, что проведение этой оценки является первым шагом, который поможет "сформировать и запустить крепкую программу в рамках усилий США поддержать украинские войска путем проведения учений, повышения образования и предоставления помощи".

Представитель Пентагона также напомнила, что высокопоставленные чиновники министерства обороны США на этой неделе уже встречались в Киеве с украинскими коллегами.

Стороны обсудили возможные пути "укрепления долгосрочного сотрудничества двух стран в сфере обороны, чтобы помочь Украине построить высокоэффективные вооруженные силы и оборонные институты".