В Украину будут направлены военные советники из США

Военные советники отправятся в Украину для оценки нужд армии в ходе реформы военной сферы.
США направят в Украину группу военных советников, которые должны будут оценить и разработать программы практического взаимодействия американской и украинской армий.
Об этом заявила официальный представитель Пентагона Эйлин Лайнез, передает Укринформ.
"Группа американских военных советников вскоре отправится в Украину для оценки средне- и долгосрочных потребностей в рамках реформ военной сферы", - отметила она.
Кроме того, Лайнез подчеркнула, что проведение этой оценки является первым шагом, который поможет "сформировать и запустить крепкую программу в рамках усилий США поддержать украинские войска путем проведения учений, повышения образования и предоставления помощи".
Представитель Пентагона также напомнила, что высокопоставленные чиновники министерства обороны США на этой неделе уже встречались в Киеве с украинскими коллегами.
Стороны обсудили возможные пути "укрепления долгосрочного сотрудничества двух стран в сфере обороны, чтобы помочь Украине построить высокоэффективные вооруженные силы и оборонные институты".