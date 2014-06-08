ООН может ввести в Украину миротворцев только с согласия Киева - Чуркин

Организация объединенных наций может ввести миротворческий контингент в Украину, но только с согласия официального Киева.

Об этом заявил представитель России при ООН Виталий Чуркин, передает РИА Новости.

"Обычно запрашивают такое согласие. И сейчас, конечно, неочевидно, если Киев намерен продолжать силовую операцию на востоке, что они согласятся с присутствием такого миротворческого контингента, коль скоро они хотят силой решить этот вопрос. Но, надеюсь, что это отношение сейчас изменится", — заявил Чуркин.

Также он назвал "совершенно нереалистичным" сценарий, при котором миротворческий контингент мог бы разместиться на Украине без разрешения киевских властей.

Отдельно Чуркин добавил, что сейчас в ООН обсуждается только привлечение организации для решения гуманитарных проблем.

"Сейчас мы ООНовских гуманитарщиков пытаемся привлечь к продвижению нашей резолюции, которую мы внесли на днях, в самом начале нашего председательства, по гуманитарной ситуации на востоке Украины", — отметил Чуркин.

Как известно, Россия представила в СБ ООН проект резолюции, который предполагает установление "коридоров для спасения гражданского населения" и оказания ему гуманитарной помощи на востоке Украины.

Также напомним, что сегодня, 8 июня, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что огонь на востоке Украины необходимо прекратить на этой неделе.