В Мариуполе горели аэропорт и воинская часть: слышны выстрелы - СМИ

В Мариуполе ночью, 9 июня, в нескольких районах города слышны стрельба и взрывы.

Как сообщают местные жители в Twitter, сегодня ночью в результате перестрелки загорелся местный аэропорт, а также воинская часть, расположенная рядом с ним.

Кроме того, в городе слышны автоматные очереди в районе Левобережья, одиночные выстрелы раздаются в Ильичевском и Приморском районах.

Напомним, 8 июня в Славянске продолжались бои.

По информации пресс-офицера АТО Селезнева, "в результате обстрела в городе получили повреждения несколько зданий".

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