Путин обречен, в Украине он попал в капкан - российский депутат

Действия президента России Владимира Путина в Украине фактически обрекают его на поражение. В то же время, его борьба за Украину будет намного опаснее, чем считают на Западе.

Такое мнение выразил оппозиционный депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, ранее неоднократно выступавший против российской агрессии в Украине, пишет The Washington Post, статью которого цитирует Инопресса.

Пономарев исключительно разумно критикует вторжение Путина в Украину с пророссийской точки зрения, отмечает обозреватель издания Джексон Дил.

"Он говорит, что Украина и Россия неразрывно связаны культурой и историей, но Путин, начав военные действия, толкнул Украину в объятия НАТО и гарантировал, что украинцы будут против любого союза с Москвой", - пересказывает автор слова политика.

По мнению журналиста, о текущем состоянии России многое говорит тот факт, что из-за своего мнения Пономарев "очерняется в государственных СМИ и на баннере в центре Москвы как "национал-предатель". Пономарев - один из последних голосов оппозиции в Москве, а также живой пример драматичного разворота России.

Пономарев был одним из главных патронов фонда "Сколково", призванного привлекать предпринимателей и капиталы. "Теперь эта инициатива крайне несозвучна режиму, который позиционирует себя как противоположность Западу и его ценностям", - пишет автор. Пономарев превратился из члена "оппозиции, лояльной Кремлю" в фактического диссидента.

Депутат, как и многие, не предвидел рывка Путина к правому национализму. "Теперь он говорит, что режим стал "бонапартистским", зависимым от заграничного авантюризма и популистского потворства россиянам, пользующимся соцподдержкой государства", - отмечает журналист.

Пономарев по-прежнему считает, что Путин обречен. Но, по мнению депутата, толчком к краху станет не нечто внутри России, а некое событие за границей, возможно, в Украине. Как полагает депутат, в Украине Путин попал в капкан.

"Если он отступит и попытается ослабить напряженность, националисты сочтут его предателям, заявят, что он слаб и слишком зависим от Запада. Но, если Путин продолжит спонсировать вооруженных сепаратистов, бегство капиталов из его собственной страны продолжится", - говорится в статье.

"Путин не может себе позволить потерпеть поражение в Украине. Режим этого не переживет", - заявляет Пономарев. Автор замечает: значит, борьба за Украину намного опаснее, чем сознает большинство людей на Западе.