На Луганщине "казаки" вытесняют анархические отряды Болотова - активист

В Луганской области, где проходит антитеррористическая операция, 3-4 тысячи российских наемников, которые называют себя "донскими казаками", захватили около десятка городов региона, постепенно вытесняя боевиков самозваного главы ЛНР Валерия Болотова.

Об этом местный активист и сопредседатель "Правого дела" Дмитрий Снегирев сообщает на своей странице Facebook.

По его словам, казакам не обязательно делать марш-бросок на 150 километров из Красного Луча в Станице Луганской, чтобы "прорвать кордон". На Луганщине сепаратисты контролируют около 150 километров госграницы, а город Красный Луч - это пограничный город.

"Судя по истерическим заявлениям Болотова, в ближайшее время планируется активная фаза АТО именно по Луганску. Так что в данном случае мы можем говорить о передислокации казаков к Станице Луганской, чтобы создать "коридор" для возможного отступления", - поделился мнением активист.

"По состоянию на 8.06.2014 г. донские казаки, количеством от 3 до 4 тысяч человек, полностью контролируют такие города Луганской области, как Северодонецк, Лисичанск, Стаханов, Брянка, Алчевск, Красный Луч, Антрацит, Свердловск и Перевальск. Причем они не только укрепляются, но и расширяют зону своего влияния. В частности, со среды на четверг казаки "караваном" с 8 микроавтобусов и одного автобуса заняли город Перевальск. А города Стаханов и Антрацит преобразованы ими в сплошные центры обороны", - рассказал сопредседатель "Правого дела".

"Казаки вытесняют местные анархические отряды "болотовцев", заменяя их боевыми единицами, состоящими из людей, которые имеют опыт боевых действий", подчеркнул Снегирев.

Ранее "Главред" сообщал, что в Станично-Луганском районе, где имеется место компактного проживание донских казаков и из-за сильного влияния российского фактора сразу сложились сепаратистские настроения, началась паника. Террористы эвакуируют свои семьи в Россию.

Также напомним, что координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщил: на Донбассе около 300 российских наемников покинули города Антрацит и Красный Луч, собираясь прорываться через границу в РФ.

Фото: radiosvoboda.org