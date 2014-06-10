Террористы атаковали аэропорт в Луганске: обстреляли из минометов

Атаки террористов успешно отбиваются.
В Луганске террористы атаковали аэропорт, находящийся под контролем украинских силовиков. Оборону держит 80-я аэромобильная бригада.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на военных, которые находятся в аэропорту.
Согласно информации военных, атаку боевики начали около полуночи. Бой происходит под плотным минометным обстрелом со стороны террористов.
Военные успешно отбивают атаку, террористы сейчас вынуждены менять позиции - они движутся в сторону Луганска. По имеющейся на данный момент информации, погибших и раненых среди военных нет. Бой продолжается.
Напомним, ранее военный эксперт Дмитрий Тымчук сообщил о том, что украинские силовики взяли под контроль аэропорт Луганска. После этого боевики несколько раз обстреляли их из минометов.
Также отметим, что лидер луганских террористов Валерий Болотов издал "приказ" о закрытии Луганского аэропорта.