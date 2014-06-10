Алкогольный арсенал беглеца Януковича: настойка для потенции и золотые этикетки на бутылках

В резиденции Межигорье впервые показали алкогольный арсенал президента-беглеца Виктора Януковича.

Все, что удалось сохранить, теперь станет музейными экспонатами, передает ТСН.

Так, на полках можно увидеть водку от президента Азербайджана, саке от премьера Японии, а еще настойку для улучшения потенции Януковича.

Как сообщает издание, водка по президентским стандартам и поет, и сверкает янтарем, и красуется портретами владельца-беглеца, а некоторые этикетки даже отделаны золотом.

Всю коллекцию обработают и опишут профессионалы. Эксклюзивных напитков так много, что стеллажей вряд ли хватит. Поэтому самые интересные экспонаты еще ждут открытия выставки. Хмельную экскурсию обещают открыть уже в эту пятницу, 13 июня.

Как сообщалось ранее, швейцарские банки заморозили деньги беглых украинских чиновников.

Швейцария заявила о продвижении в расследовании дел против экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников, которые подозреваются в отмывании денег.

видео: ТСН.