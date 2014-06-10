Американский эксперт считает, что ради мира или Путину, или Украине придется отказаться от мечты

Ради мира либо президенту РФ Владимиру Путину, либо Украине придется отказаться от мечты. Украина и Россия в равной степени не заинтересованы в нынешнем статус-кво на Донбассе. Именно это и может создать основу для политического разрешения кризиса между двумя странами.

Об этом заявил профессор Центра глобальных дел Нью-Йоркского университета Марк Галеотти, передает "Голос Америки".

По его словам, и Путин, и Президент Украины Петр Порошенко понимают, что ни один из них не может выйти в этом вопросе чистым победителем, также они не могут позволить себе уступить.

"Я думаю, что Россия начинает понимать, что операция на востоке Украины оказалась не такой уж и чистенькой, как считалось. Я считаю, что они изначально планировали отправлять войска на Восток. Это очень серьезная эскалация конфликта. К тому же, России пришлось бы отвечать за порядок на всей этой территории", - отмечает эксперт.

Желание как можно быстрее решить эту проблему, или скорее от нее избавиться, наконец, может стать основой для понимания, правда, для этого и в Москве, и в Киеве должны мыслить рационально, а в этом есть сомнения, говорит Галеотти.

видео: Голос Америки