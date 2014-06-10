В штабе АТО пообещали создать "коридор" для выхода мирного населения

Силы антитеррористической операции готовы обеспечить безопасность перемещения беженцев с территорий, на которых ведутся боевые действия.

Об этом заявил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев на пресс-конференции, сообщают "Новости Донбасса".

"Силы АТО обеспечат безопасность перемещения людей, органы местного самоуправления помогут с координацией", - сказал он.

Напомним, что Президент Петр Порошенко встретился с главами СБУ, МВД, Минобороны и ГосЧС и поручил создать спасительный "коридор" для мирного населения, которое хочет уехать из территорий, где силовики проводят антитеррористическую операцию.

Также напомним, что в воскресенье, 8 июня, Порошенко в ходе заседания трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана заявил о необходимости прекращения огня на востоке страны уже на этой неделе.