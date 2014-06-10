Порошенко назначил Бориса Ложкина главой Администрации Президента

Борис Ложкин стал главой АП.
Президент Петр Порошенко своим указом назначил Бориса Ложкина Главой Администрации Президента Украины.
Об этом говорится в соответствующем указе, размещенном на сайте Президента Украины.
Другим указом Порошенко освободил Сергея Пашинского от временного исполнения полномочий главы Администрации Президента Украины.
Кроме вышесказанного напомним, 6 июня Пашинский подал Александру Турчинову, который тогда еще исполнял обязанности президента Украины, заявление об отставке.