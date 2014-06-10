Лавров заинтересовался будущим государственным строем Украины

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров предложил начать диалог в Украине, чтобы "согласовать будущий государственный строй".

Об этом он заявил по итогам переговоров с главами МИД Германии и Польши Франком-Вальтером Штайнмайером и Радославом Сикорским, сообщает УНИАН.

"Мы убеждены и, как я понимаю, наши партнеры разделяют такой подход, что независимо от различных интерпретаций различных событий, которые произошли в ходе украинского кризиса, сегодня необходимо сконцентрироваться на безусловном и немедленном прекращении кровопролития, прекращении применения силы и начале диалога с участием всех регионов Украины с тем, чтобы согласовать будущее государственное устройство этой страны", - сказал Лавров.

Он отметил, что в ходе переговоров высказана поддержка Женевскому заявлению от 17 апреля и "дорожной карте" ОБСЕ.

"Мы рассчитываем, что избранный президент Петр Порошенко, который провозгласил задачу остановить конфликт и найти приемлемое решение кризиса, будет действовать именно в этом направлении", - сказал Лавров.

По его словам, Россия будет поддерживать шаги, "чтобы украинцы сели за стол переговоров и договорились между собой".

"Причина кризиса - именно внутри Украины, и самим украинцам находить выход из этой ситуации", - сказал Лавров.

Ранее "Главред" сообщал, что Президент Петр Порошенко в обращении к украинскому народу после инаугурации в Верховной Раде заявил: Украина была, есть и будет унитарным государством, а украинский будет единственным государственным языком в стране.

Также напомним, что глава МИД Польши Радослав Сикорский предположил: Кремль не хочет допустить интеграции Украины в Евросоюз, поскольку это даст россиянам опасный прецедент, ставящий под угрозу систему власти в РФ.