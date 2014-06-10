Сикорский о ситуации на Донбассе: надеюсь, пришло время для диалога

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Украина имеет право использовать силу против нелегальных вооруженных формирований, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в стране. В то же время он выразил надежду, что сейчас пришло время для диалога.

Об этом он заявил по итогам переговоров с министрами иностранных дел Германии и России, пишет УНИАН.

В то же время Сикорский сообщил, что вопрос компетенции местных властей и прав на использования языков нужно решать методами, которые соответствуют Конституции Украины, а не с помощью "ракет, пулеметов, как пытались это делать сепаратисты".

"Польша поддерживает диалог и мы за политическое решение, что не меняет того факта, что мы считаем, что Украина, будучи суверенным государством, имеет право использовать силу в отношении нелегальных вооруженных сил, стремящихся дестабилизовать ситуацию в государстве", - заявил Сикорский.

"Я надеюсь, что сейчас наступило время диалога", - подчеркнул он, добавив, что избрание нового президента Украины будет способствовать налаживанию ситуации, а также создает условия для новых переговоров между РФ и официальным Киевом.

Кроме вышесказанного напомним, ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа не хочет противостояния с Россией и выразил уверенность, что в случае конфронтации с ЕС Москва неизбежно проиграет.