ГПУ выдвинула подозрения в терроризме лидерам донецких сепаратистов

И.о. генпрокурора Олег Махницкий заявил, что лидерам сепаратистов Донецкой области Денису Пушилину и Александру Бородаю выдвинуты подозрения в создании террористической организации.

Об этом сообщает УНИАН.

"Они (лидеры сепаратистов - ред.) поставлены в известность о выдвинутых в отношении них подозрениях в создании террористической организации и совершении действий, направленных на свержение конституционного строя и захват государственной власти, а также на изменение границ территории и государственной границы", - заявил Махницкий.

Между тем, по данным Генеральной прокуратуры, установлено, что с марта по май Пушилин и Бородай совершили действия, направленные на создание террористической организации под названием "Донецкая народная республика", деятельность которой заключалась в совершении актов терроризма, запугивании населения, убийствах граждан и захвате административных зданий.

В ГПУ отметили, что указанная выше деятельность привела к дестабилизации общественно-политической ситуации как Донецкой области, так и в государстве в целом.

Кроме вышесказанного напомним, что 2 мая Пушилин был объявлен в розыск, и по ходатайству прокуратуры судом предоставлено разрешение на его задержание с целью рассмотрения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Генпрокуратуре добавили, что в настоящее время аналогичное ходатайство подготовлено в отношении Бородая.

Стоит добавить, что в Украине в розыск также объявили "губернатора" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Павла Губарева и "премьера" так называемой ЛНР Василия Никитина.