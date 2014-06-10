Заложник рассказал, как террорист "Бес" инсценировал расстрел

Видео расстрела Игорем Безлером по прозвищу "Бес" пленных украинских офицеров оказалось инсценировкой. Заложники живы, а один из "расстрелянных" рассказал, что сам был инициатором снятия ролика.

Об этом говорится в сюжете "Новостей 2+2", пишет ТСН.

Один из пленных - Василий Будик - по телефону рассказал журналистам, что сейчас он действительно находится в плену. При этом он добавил, что террористы его удерживают в хороших условиях.

Он сообщил, что в ролике "снялся" по собственной инициативе, чтобы поторопить власти обменять его и освободить.

"После того, как был отменен обмен, чтобы расшевелить украинскую общественность, на нервной почве. Было предложено, чтобы наш расстрел был инсценирован, показать, что так может закончиться наша жизнь, если нас отсюда не вытащат", - рассказал пленный.

Также журналисты выяснили, что в заложниках у боевиков находится полковник Ващенко, упомянутый в ролике, "одно гражданское лицо и два бойца 25-й бригады".

По словам Будика, террористы всех уже готовы были отпустить, но украинская сторона отказалась от обмена.

"Обменять пленных Безлер готов на девушку по имени Ольга, которую задержала украинская служба безопасности. Больше ни на кого не соглашается", - добавил он.

При этом военные эксперты говорят, что обмен заложниками - "дело тонкое", а также объяснили, почему украинские силовики могли от него отказаться.

"Задний ход" украинская сторона могла дать ситуативно, ведь террористы часто или меняют условия, или есть опасность подвоха. Переговоры ведут постоянно, но раскрывать их подробности спецслужбы не торопятся, чтобы не навредить пленникам", - подчеркнули эксперты.

Ранее сообщалось, что после того как российский террорист Игорь Безлер по прозвищу "Бес" пригрозил расстрелять восемь украинских офицеров, а в сети появилось видео казни двоих их них, эксперты исследовали видеозапись и назвали ее постановочной.

Видео: ТСН