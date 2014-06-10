В Донецкой области террористы похитили проукраинского активиста - СМИ

Вчера днем, 9 июня, в селе Закотное Донецкой области террористы похитили проукраинского активиста, жителя города Красный Лиман, работника военизированной охраны железной дороги Николая Рудого.

Об этом сообщили очевидцы происшествия, пишет УНИАН.

"Рудый взялся довести на автомобиле своих знакомых двух женщин - мать с дочкой - до железнодорожной станции Северск", - говорят очевидцы.

Однако, по их словам, этот автомобиль в селе Закотное остановили террористы, база которых расположилась в этом населенном пункте.

"Террористы подъехали на двух машинах, одна из которых - черный джип. Преградив дорогу, они заставили остановиться автомобиль, за рулем которого сидел Рудый и силой всех высадили", - добавили очевидцы, подчеркнув, что боевики обвиняли Рудого в пособничестве "Правому сектору".

После этого всех пассажиров автомобиля, кроме Рудого, отпустили: мать отправили на попутной машине назад в Красный Лиман, а ее дочь довезли до нужной ей железнодорожной станции, где она села на электричку.

При этом очевидцы добавили, что инцидент произошел около 15:00. Также они подчеркнули, что до сих пор никакой информации о местонахождении активиста нет.

По словам единомышленников Рудого, он всегда открыто выступал за единство Украины, принимал в свое время активное участие в мирных акциях в поддержку целостности страны.

"Но сегодня неизвестно, где он и где его автомобиль", - резюмировали они.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что в Донецкой области в последнее время похищения людей уже не редкость. Так, в частности, 7 июня стало известно, что в Марьинском районе этого региона террористы из так называемой ДНР похитили Александровского поселкового голову и его заместителя.