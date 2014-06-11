Бригада, бойцы из которой погибли под Волновахой, вернулась в зону АТО: будет стоять до конца

51-я механизированная бригада из Владимир-Волынского, часть бойцов которой были расстреляны террористами под Волновахой Донецкой области, снова выполняет задачи в зоне антитеррористической операции.

Воины сейчас работают на блокпостах, сообщает Радио Свобода.

Руководство бригады заявило, что проблем с боевым духом у ребят нет, а все, кто сейчас служит на востоке Украины, оказались добровольно. "Они понимают, что их товарищи пострадали, они понимают, что Украину нужно защищать, они понимают, что на этой территории много сепаратистов, незаконных военных формирований, оказывающих бесчинства, грабежи. Они это понимают и говорят, что будут до конца ", - рассказал один из офицеров бригады.

Ранее, 29 мая и.о. министра обороны Михаил Коваль заявил, что 51 механизированная бригада выведена из антитеррористической операции.

Напомним, что трагедия произошла в ночь на 22 мая в Волновахском районе. Тогда террористы напали на блокпост украинских силовиков, погибли 17 солдат.

Видео: radiosvoboda.org