Стали известны подробности новой атаки террористов на аэропорт в Луганске

В среду, 11 июня, около 5 часов утра террористы в очередной раз атаковали аэропорт в Луганске. Нападение было отбито украинскими десантниками и уже стали известны некоторые подробности атаки.

О них координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

"Сегодня утром террористы обстреляли занятый украинскими силовиками международный аэропорт "Луганск"", - напомнил военный журналист.

"Обстрел велся с двух минометных позиций на расстоянии в несколько километров. Всего по территории аэропорта было выпущено порядка 12 мин", - рассказал Тымчук.

Потерь среди сил АТО нет, подчеркнул координатор группы "Информационное сопротивление".

Напомним, что вчера боевики пытались штурмовать аэропорт Луганска. Силовики дали отпор -, один из террористов уничтожен, еще 14 - ранены.