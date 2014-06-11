Вопрос о введении военного положения на Донбассе не стоит - Минобороны

И.о. министра обороны Михаил Коваль заявил, что вопрос введения военного положения в отдельных местностях Донецкой и Луганской областей не стоит.

Об этом он рассказал журналистам перед заседанием Кабмина, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, стоит ли сегодня вопрос о введении военного положения, он сказал: "Не стоит вопрос".

По словам Коваля, заседания Совета национальной безопасности и обороны относительно введения военного положения в районах проведения антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях не было. На вопрос, состоится ли заседание в ближайшее время, Коваль сказал: "Не готов ответить".

Напомним, что ранее Коваль обратился к военнослужащим, заявив, что в ситуации на востоке страны нужно переходить от вооруженного конфликта к переговорам, а о гражданской войне нужно забыть.

Ранее "Главред" сообщал, что 3 июня председатель Верховной Рады, и. о. президента Александр Турчинов поручил секретарю СНБО Андрею Парубию немедленно изучить вопрос о возможности введения военного положения в районах проведения АТО на Донбассе.