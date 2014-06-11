Ситуация на Донбассе: силовики проверяют переселенцев из зоны АТО

Пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев заявил, что на Донбассе силовики проверяют людей, которые уезжают из зоны спецоперации, чтобы предотвратить передвижение вглубь страны диверсионных групп.

Об этом он заявил во время связи между штабом АТО и кризисным медиа-центром, пишет Радио Свобода.

По словам Селезнева, переселенцы проходят проверку на блокпостах АТО на границе Донецкой и Луганской областей с соседними регионами.

"Соответствующие силы и службы, которые есть в составе АТО, такую работу проводят. Эта работа будет проводиться и в случае открытия гуманитарного коридора", - отметил он.

В то же время он добавил, что участники АТО обеспечивают безопасность граждан Украины, которые изъявили желание временно уехать из Донбасса.

В частности, во время их передвижения по территории, которую контролируют силы АТО, переселенцев сопровождают патрули украинских военных.

На сегодняшний день, по данным Селезнева, из Донецкой и Луганской областей в другие регионы Украины выехали около 10 тыс. человек.

Напомним, ранее пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев заявил, что силы антитеррористической операции готовы обеспечить безопасность перемещения беженцев с территорий, на которых ведутся боевые действия.

Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что все мирные жители, которые захотят покинуть зону проведения АТО смогут это сделать через блокпосты сил Антитеррористического центра.