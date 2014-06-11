Россия признала: помогает Донбассу через сепаратистов

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия оказывает гуманитарную помощь жителям Донбасса через сепаратистов, которых он называет "ополченцами", из-за отказа Украины сотрудничать по этому вопросу.

Об этом он заявил во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером, пишет ИТАР-ТАСС.

"Нас гуманитарный кризис очень волнует... Тем, кто пока еще не покинул зону боевых действий, оказываем гуманитарную помощь", - сообщил Лавров.

В то же время министр напомнил, что Москва ранее обратилась к официальному Киеву с нотой о разрешении оказать такую помощь, но получила отказ.

Кроме вышесказанного напомним, что вчера, 10 июня, "губернатор" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил, что большую часть гуманитарной помощи, направленной на полуостров из России, разворовали.