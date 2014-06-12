АТО на Донбассе: в Славянске уничтожена огневая точка террористов

За прошлые сутки террористы трижды обстреляли блокпост украинских силовиков, расположенный недалеко от Славянска. Вместе с тем, уничтожена огневая точка боевиков.

Об этом сообщил в своем Facebook пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев.

"Прошлые сутки в зоне проведения АТО прошли относительно спокойно. Определенные силы и средства обеспечивали выполнение задач в рамках АТО. Днем блокпост украинских силовиков, расположенный на углу путей на Красный Лиман и Славянск трижды обстреливался боевиками из стрелкового оружия, подствольных гранатометов и 80-мм минометов", - написал он.

"Но больше украинских военнослужащих донимал снайпер, который "работал" с верхних этажей завода в промышленной части города. Точным ответным огнем огневая точка снайпера была уничтожена, огонь с указанной позиции прекратился", - также рассказал он.

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