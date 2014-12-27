Олександр Скіпальський: 23 роки ми показували миролюбність, а Путін послав "зелених чоловічків"

На сайті "Главред" відбувся чат із генерал-лейтенантом, екс-заступником голови СБУ, головою Спілки офіцерів України Олександром Скіпальським. Спілкуючись із читачами, він розповів, коли Україна зможе повернути окуповані території, за яких умов переговори щодо врегулювання ситуації на Донбасі будуть успішними, наскільки тривалим може виявитися конфлікт на сході країни, які ризики створює розширення повноважень РНБО, чому люстрація у нинішньому вигляді є підігріванням курсу російського керівництва на руйнацію України, а також поділився своїм баченням майбутнього Путіна.

Подаємо стенограму чату з Олександром Скіпальським.

Ingeborga: Насколько справедлива точка зрения о том, что Путин стал заложником ситуации перед своими избирателями и именно по этой причине не может "дать задний ход" во всем том, что натворил по отношению к Украине?

Олександр Скіпальський:Мені здається, що Путін став заручником ситуації не тільки перед своїми виборцями і народом. Він став заручником всієї світової спільноти. Адже він – людина, яку порівнюють із демонами та Гітлером... "Дати задній хід" він не може не тільки через це. Це просто не входило в його плани. Тож він опинився у певному "капкані". Я не вірю, що потужні світові спецслужби не знали про його наміри анексувати Крим. А якщо знали, то чому мовчали? А за цей рік позиції Росії ослабли, і йому треба думати не про те, як "дати задній хід", а про те, як врятувати Росію від економічного колапсу і розпаду.

Pilot: Що, на ваш погляд, буде із Кримом – без світла, води, продуктів? Не схоже, що російська влада дужепереймається долеюпівострову – не до цього їй зараз... Тож на що перетвориться Крим, що Москва з нього зробить (очевидно, що туристичною"перлиною"він не стає)?

Олександр Скіпальський:Крим опинився в складній ситуації, коли в результаті санкцій накладено обмеження, що це впливає на рівень життя простих громадян: росіян, українців, корінного кримськотатарського населення. Крим – це довготривала проблема у стосунках України і Росії, і вихід із неї непростий. Але все одно Крим у далекій перспективі буде належати корінному кримськотатарському народу, а українці і росіяни будуть відчувати себе комфортно.

Pilot: За яких умов Україна в змозі повернути окуповані території і коли?

Олександр Скіпальський:Україна буде в змозі повернути окуповані території, коли стане економічно сильною, стане членом ЄС і НАТО. Тоді можна бути говорити про повернення Криму до складу України.

Pilot: Олександре Олександровичу, ви вважаєте правильним рішення відключити електроенергію Криму, а також всі дії київської влади щодо донеччан та луганчан, зокрема, припинення виплат? Після всього цього, гадаєте, у жителів Донбасу залишиться бажання у майбутньому бути з Україною?

Олександр Скіпальський:Питання складне. Ми не можемо просто так утримувати безоплатно своєю енергією російський флот у Криму або заводи. Кожне рішення повинно бути економічно вигідним Україні. Але загроза можливої гуманітарної катастрофи вимагає від України діяти виважено й обережно.

Не можна розглядати питання про те, чи буде бажання у жителів Донбасу залишатися у складі України, тому що Донбас – це територія України, тимчасово окупована Росією та її найманцями. Розглядати бажання проживати на певній території кожна людина має крізь призму вимог Декларації прав людини ООН, де чітко вказано, що кожна людина має право проживати там, де вона бажає. Але в цій Декларації нема жодного пункту про те, що людина може порушувати закони, чинні в цій країні, або проводити підривну діяльність. Тому ті, хто не бажає проживати в Україні, повинні діяти за законом і обирати місце проживання там, де їм подобається, але не капостити і не руйнувати нам Україну.

Inga:Заразусе частіше лунає думка, що, мовляв, жителі Донбасу отримали те, на що заслуговували – не треба було навесні на референдуми ходити та просити Путіна прийти. Ви вважаєте її справедливою? Адже не кожен там – сепаратист. Хтось просто став заручником ситуації.

Олександр Скіпальський:Ні, не всі громадяни, які проживають на сході України, є сепаратистами. Вони, скоріше, жертви путінської і олігархічної пропаганди. Саме їм протягом більше десяти років у свідомість імплантували гасло: "Ми – особливі, ми – донецькі". І більшість простих людей купилася на цей дієвий, примітивний нацистський лозунг. Нацистський, тому що впроваджує зверхність "ми – особливі". А чинна влада в Україні справді не спромоглася, маючи всі можливості, нівелювати такі дії місцевих олігархів і князьків, і таке протистояння довело, що Путін успішно використав це в своїх інтересах.

Bond: Наскільки реально шляхом мінських переговорів поставити крапку в цій війні? Чи здатні дипломати або переговірники зарадити ситуації, чи тепер тільки у збройному протистоянні можна вибороти розв'язання проблем?

Олександр Скіпальський:Я не є противником ведення переговорів, тому що у світі існує правило: коли припиняють говорити політики, починають говорити гармати. А рано чи пізно настає черга політиків та дипломатів. Чи це поразка, чи це перемога – все закінчується перемовинами. Тому переговорний процес має бути. Інша річ – з ким вести переговори. Я вважаю, що Україна не мала погоджуватися на проведення переговорів із терористами. Переконаний, що позитивні зрушення у переговорах будуть тоді, коли у них візьмуть участь країни, які Україні колись надали гарантії безпеки за Будапештським меморандумом. Міжнародне право, історичний досвід не знімають із них відповідальності за агресію проти України. Допомогою та риторикою не можна зняти надані гарантії. Ті країни, що підписували меморандум, повинні за участю України, яка страждає від агресії, домовитися про припинення вогню і повернення Україні її території.

y-grek: Що ви вважаєте головними помилками влади в оборонній сфері за цей рік? Якби не ці помилки, чи можна було б не допустити втрати Криму та війни на Донбасі?

Олександр Скіпальський:Головними помилками були: неоголошення воєнного стану, нестворення центру управління військами (єдиний центр під будь-якою назвою) і провальна кадрова політика. Якби ми не припустилися цих помилок, то можна було б не допустити втрати Криму та війни. Всі ключові призначення влади були неефективними, в результаті чого відбулася кадрова чехарда, перепризначення, і ця проблема гостро стоїть і сьогодні.

y-grek: Пане Олександре, чи є підстави сподіватися, що війна на Донбасі скінчиться наступного року?

Олександр Скіпальський:Надія помирає останньою, тож сподіватися, звісно, можна, але реально це можливо тільки за умов впливу міжнародної спільноти, а також якщо Україні вдасться провести корінну військову реформу, особливо в сфері переозброєння і отримання ефективних засобів ураження. Тобто високотехнологічних збройних сил, неядерної зброї гарантованої помсти, ефективної системи ПРО ППО і наявність потужних сил спеціальних операцій, які повинні діяти безперервно агентурно-диверсійними методами на своїй території і в тилу ворога.

Pavlo: Позаблоковість скасували... Але якщо оцінювати реалістично, то якими сьогодні є перспективи членства в НАТО у нашої країни? Кожна згадка про зближення стосунків Альянсу та України дратує Росію. Тож чи не спровокує все це ще більшу агресію з її боку?

Олександр Скіпальський:Питання позаблоковості для України архіважливе. 23 роки ми демонстрували усьому світові свою миролюбність, знищували і розпродавали військові арсенали, позбулися ядерної зброї. І коли ослабли в оборонному значенні, стали об'єктом агресії з боку країни, яка день і ніч говорила про свою історичну "дружбу", а Єльцин навіть закликав росіян "щоранку думати про те, що ти зробив для України". Тому Путін, послухавшись поради Єльцина, послав до нас "зелених чоловічків" і загарбав наші землі. Тепер навіть найбільші оптимісти щодо дружби з Росією відчули на собі її холодне імперське дихання.

Тому тільки євроінтеграція і вступ до НАТО дозволять Україні розвиватися як самостійній країні. Правда, до моменту вступу Росія буде робити все, щоб цього не допустити. Це її "фішка", і тому ми повинні усвідомити, що шлях до європейської спільноти у нас буде нелегкий.

polit_ua: Коли ви прогнозуєте активізацію бойових дій, ескалацію конфлікту? Багато хто говорить про весну, чи погоджуєтеся ви з цим?

Олександр Скіпальський:Я розглядаю цей конфлікт як довготривалий. Навіть уявивши собі, що Путін під тиском міжнародної спільноти припинить пряме втручання в збройне протистояння на сході, таємні спецоперації нас будуть супроводжувати до моменту вступу до НАТО. У мене є добрий колега, який любить повторювати фразу Хейвуда Брауна: "Миротворець вірить, що якщо не давати тигру м'яса, то він стане вегетаріанцем". Це повністю підходить до Росії.

polit_ua: Чи потрібні анонсовані Турчиновим три хвилі мобілізації наступного року?

Олександр Скіпальський:Якщо детальніше торкатися питання воєнної реформи, то наряду зі зміцненням регулярних збройних сил, що вимагає мобілізації, нам також потрібно створювати потужну резервну армію. І тому, на жаль, з незалежних від України причин будь-яка влада, яка називає себе українською, вимушена буде приділяти значну увагу обороноспроможності країни. Тому це стосується і заяв Турчинова.

Numerico: Как известно, в Краматорске находится завод "Энергомашспецсталь" (бывший "Краматорский завод литья и поковок"), который с 2010 года полностью принадлежит "Росатому". Соответственно, все объекты "Росатома" (в т.ч. и зарубежные) так или иначе курируются ФСБ, чьи сотрудники в т.ч. осуществляют регулярные командировки на места. В связи с этим вряд ли является простой случайностью факт диверсионно-террористической вылазки группы отставника ФСБ Стрелкова-Гиркина именно в Славянско-Краматорской городской агломерации. Что Вы думаете по данному поводу?

Олександр Скіпальський:Що стосується наявності підприємств, які належать Росії, то це вписується в загальну лінію бездіяльності української влади у сфері економічної безпеки. Бо перевищення порогу іноземного капіталу в кожній країні – це потенційна загроза. Плюс – політичні домовленості щодо присутності іноземних спецслужб на суверенній території доповнюють цю загрозу. Я би скоріше розглядав початок діяльності Стрілкова-Гіркіна на Донбасі в районі Краматорська і Слов'янська не крізь призму концентрації промислових об'єктів, а через стратегічне розміщення міста Слов'янськ на перехресті важливих транспортних комунікацій, а також наявності ресурсів "п'ятої колони", яка заздалегідь була підготовлена.

Sergei Piskarev: Скажите, почему если задаёшь вопрос о том, что надо на Донбассе всех повесить и расстрелять, ты – патриот? А если скажешь, что там тоже люди и надо с ними договариваться, то ты – предатель?

Олександр Скіпальський:Я не зустрічав закликів "вішати і розстрілювати" жителів Донбасу. Ми живемо в ХХІ сторіччі, і життя людини є найбільшою цінністю. Думаю, що домовлятися потрібно, тому що саме в ході розмови і дискусії може бути досягнутий компроміс.

Numerico: Александр Александрович, вопрос к Вам, как уроженцу Донбасса. Считаете ли Вы,что многие проблемы региона обусловлены спецификой пресловутого "подземного стажа"? Нужна ли в связи с этим комплексная реформа всей отрасли в духе подходов Маргарет Тэтчер?

Олександр Скіпальський:Я не думаю, що проблема регіону обумовлена специфікою "підземного стажу". Проблема регіону полягає в тому, що за часів радянської влади економіка була депресивною, і в незалежній Україні нічого не робилося для реформування економіки Донбасу, зменшення кількості підземних професій і забезпечення людей робочими місцями. Прикладу Маргарет Тетчер, коли було жорстке непорозуміння між владою і шахтарями, на мій погляд, краще уникнути.

Pangelina: Міноборони та Держрезерв. То Держрезерв таки є у нас? Чи можете ви розказати, як він наповнюється, як використовується? Чи використовується зараз, під час АТО?

Олександр Скіпальський:Всі ми прекрасно освідомлені, що термін "держрезерв" звучав крізь призму розкрадання національного багатства України. Свого часу ним керували і економісти, і валютчики, і контрабандисти, і сбушники, але вся їхня діяльність була спрямована не на наповнення Держрезерву, а на пограбування власного народу і особистого збагачення. Поки що нічого не змінилося.

Pangelina: Падіння рубля призвело до проблем і у Білорусі,і у Казахстані – членів Євразійського союзу. Білорусь начебто навіть перейшла на розрахунки зРосією у валюті. А Євразійський союз, напевне, передбачав перехід до єдиної рубльової зони у майбутньому... То, виходить, в такому випадку вони фактично субсидіюватимуть росіян за рахунок своєї економіки?

Олександр Скіпальський:Два дні тому ми стали очевидцями проведення Путіним засідання і прийому Киргизстану до так званого Євразійського союзу. Але, дійсно, фінансова проблема Росії змусила керівництво Білорусі заявити про необхідність переходу на розрахунки в валюті в рамках відносин між Білоруссю і Росією. Думаю, що такі політики, як Назарбаєв і Лукашенко, як свого часу і наш президент Кучма, будуть риторично наполягати на своїй участі у цьому об'єднанні виключно з інтересів своїх країн. А Путін буде зобов'язаний надавати їм преференції для імітації підтримки його курсу сусідніми державами.

Pangelina: Дуже "цікава" стаття американських політологів Мотиля та Менона, де вони, розпочавши "за здравие", тобто "Україна зараз сильна, аРосія – слабка", дійшли до "за упокой"–потрібно прийняти деякі неприємні факти–"виключити непідконтрольні території з бюджету (а як же наші українці, що стали заручниками ситуації? На них начхати?), показово вийти з деяких районів, щоб продемонструвати серйозність намірів (яких саме намірів?) та на останок – відмовитися від намірів про вступ до НАТО". Це і є та сама проросійська"п'ята колона"в США? Як на вашу думку, це така собі пробна куля чи щось більше?

Олександр Скіпальський:Ці люди проживають далеко від України і не розуміють, що Україна не може існувати в позаблоковому статусі, бо обов'язково стане об'єктом агресії. Вся історія України свідчить про це.

Pangelina: Що Ви думаєте проПутіна як про президентаРосії? Невже може таке бути, що він одноосібно приймає рішення, які визначають,у якому напрямі йтиРосії, як їй жити та чим дихати? Які Ваші прогнози щодо його майбутнього та майбутньогоРосії? І ще одне питання – чим можна пояснити отой випадок з 4-річним хлопчиком?

Олександр Скіпальський:У Путіна нема щасливого майбутнього, оскільки на його руках дуже багато крові вбитих за його наказом людей. Історія і Бог його жорстко покарають.

Pangelina: На вашу думку, поновлення дипломатичних відносин США з Кубою–це дійсно дляРосії "шахімат"? Та ще й до цього долучається потенційнавтрата Венесуелою Куби як споживача нафти, бо нафта з США буде напевне дешевшою. І чи можеРосіявтакійситуації бодай хоч потенційно розраховувати на відновлення військової бази на Кубі?

Олександр Скіпальський:Безумовно, це втрата певного плацдарму Росією і провал політики Лаврова, бо, сконцентрувавшись на своєму цинізмі у відносинах з Україною, вони втрачають вплив у Латинській Америці.

Pangelina: Наскільки, на вашу думку, стан СБУ у регіонах відповідає викликам, що постали зараз перед нею?

Олександр Скіпальський:СБУ намагається гарантувати безпеку в зоні проведення АТО, зміцнює свої контррозвідувальні підрозділи, але потребує корінної реорганізації і, безумовно, не відповідає тим викликам, які стоять перед Україною у сфері безпеки.

Pangelina: Свого часу було повідомлення, що ООН відзначила перебування двох співробітників ГРУРосії 2 травня в Одесі на Куликовому полі? Це повідомлення відповідає дійсності? Якщо так, то що далі? Відзначили і все?

Олександр Скіпальський:Вся система розвідувальних, контррозвідувальних та правоохоронних органів не є достатньо ефективною, щоб протидіяти перебуванню іноземних шпигунів і співробітників на території України.

Pangelina: Чомусь ніяк не вдається отримати відповідь на запитання – то"Мотор-Січ"дійсно планує організувати виробництво двигунів до російських крилатих ракет у Білорусі? Чи не з цим (чи не з питаннями на такі теми) пов'язані візити Лукашенката Назарбаєва до України?

Олександр Скіпальський:На жаль, суспільство мало поінформоване про взаємодію військово-промислового комплексу України, Білорусі та Казахстану. Більше того, український ВПК вимагає особливої уваги з боку влади в розрізі переозброєння українських військових. Це дуже серйозне питання, і Спілка офіцерів України стурбована реальним станом справ в Укроборонпромі серед його керівництва, а особливо це стосується керівника наглядової ради пана Пашинського, поведінка якого заслуговує не на просування до верхніх щаблів, а ретельного розслідування його діяльності, в т.ч. і на Майдані.

Николай Адаменко: Г-н генерал, скажите,пожалуйста, почему СБУ ведет по отношению к агентам влияния Путина, которых полно и во власти тоже, так себя либерально? Конкретно в Кировоградской областипримеров больше,чем достаточно.

Олександр Скіпальський:Держава, яка не може себе захистити, приречена на загибель. СБУ, яка рекомендує включити в переговорний процес на стороні України людину, яка є найзапеклішим ворогом її незалежності, повинна привернути увагу Президента, бо настане такий момент, що служба, від якої народ очікує гарантування безпеки, перетвориться на службу небезпеки, як це було при попередньому президентові.

Numerico: Президент Порошенко назначает на пост министра обороны выходцев из МВД по критерию отсутствия у них бывших однокурсников, занимающих высокие посты в российской армии?

Олександр Скіпальський:Особисто я позитивно оцінюю призначення паном Президентом своїх представників у комісію з формування Антикорупційного бюро, а також генерала Ігоря Смєшка головою комітету з питань розвідки. Всі інші призначення, скоріше за все, це призначення не Порошенка, а Ложкіна. Залишається тільки сподіватися, що Порошенко зрозуміє загрозу провальної кадрової політики для України і себе. Яскравий приклад – політика колишнього президента Ющенка. Проглядається з боку Президента Порошенка повторення тих самих помилок, що робив Ющенко.

Valeriy Klimov: Все восточноевропейские страны после антикоммунистических революций не реформировали, а ликвидировали своиСБс тотальным увольнением всех. Опубликованы списки тайных агентов и стукачей. Если бы у нас был такой вариант, а не "украинский особый", был бы Крым, Донбасс,Кучма,Януковичили как?

Олександр Скіпальський:На жаль, неможливо повернути історію назад. Якби люстрація на зразок східноєвропейських країн була проведена 22 роки тому, це б мало певний успіх. Проведення люстрації в нинішньому вигляді – це підігрування, свідоме чи несвідоме, курсу Путіна на руйнацію державного механізму України.

Cfyz: Портнов собирается вернуться в Украину, а,возможно,и другие чиновники Януковича и он сам лично вернется в Украину. Может,уже пора и Межигорье ему возвращать, да и его самого сделать жертвой Майдана? Все-таки контрреволюционеры в судах и ГПУ–это политика Порошенко.

Олександр Скіпальський:Щодо відсутності результатів притягнення до відповідальності злочинців з команди Януковича, дійсно, складається таке враження, що вкрадені в українського народу мільярди допомагають їм відкупитися у продажних чиновників силового блоку. Тривожить і рівень професійної майстерності керівників правоохоронних структур. Так, генпрокурор України пан Ярема стверджує, що йому доводиться особисто домовлятися із бізнесменами про надання матеріальної допомоги сім'ям героїв, загиблих на Майдані. В якій країні генеральний прокурор, персона рівновіддалена від будь-якої участі в бізнесі, буде так діяти? Наступного ж дня він буде усунутий з посади! Ярема, відповідаючи на запитання журналістів щодо мільйонних доходів у 2013 році його заступника пана Бачуна, сказав, що не знає, оскільки Бачун не працював тоді у генеральній прокуратурі. Пане Яремо, а як же Ви приймаєте на роботу людей на посаду свого заступника, не перевіривши його тіньові мільйонні статки? Тому стан боротьби з корупцією в Україні є недостатнім, а сама корупція є загрозливим чинником існування самої України.

vfvf999: Почему ГПУ не занимается главными спонсорами "Востока" и "Оплота"?

Олександр Скіпальський:Тому що не мають часу відволікатися на боротьбу з реальними ворогами України, використовуючи його на переговори з бізнесменами і олігархами для отримання гуманітарної допомоги.

Ольга Патріотка: Как Вы думаете, почему ГПУ не занимается расследованием убийств майдановцев? Неужели они настолько не боятся народного гнева?

Олександр Скіпальський:Я вже у попередніх відповідях говорив про це і дав гостру оцінку діяльності прокуратури і пана Яреми. Це страшно, коли заступник генпрокурора порівнює вимоги простих людей, котрі пікетують приміщення Генпрокуратури, із твариною. Саме через таких заступників народ не вірить правоохоронцям, а Президент щодня втрачає свій рейтинг. І подібна ситуація сприяє скочуванню України до загрозливого етапу руйнації.

alex_sm: За цій рік – рік нових викликів – у нас змінилося чимало міністрів оборони. Як оцінюєте те, як вони справлялися з поточними задачами? Як вам нинішній міністр, якось його не видно і не чутно?

Олександр Скіпальський:Взагалі, викликає величезну стурбованість у суспільства і нашої громадської організації "Спілка офіцерів" відсутність координації по підвищенню рівня співробітництва, довіри між військовими і народом. Сподіваюся, що, можливо, щось зміниться у діяльності РНБО – життя вимагає від керівників Міністерства оборони суттєво змінити тактику поведінки, бути відкритими і зрозумілими для суспільства.

gf_43: Верховна Рада ухвалила новий закон про Раду національної безпеки та оборони, розширила її повноваження. Чи дійсно це потрібно, які ризики створить РНБО із широкими повноваженнями?

Олександр Скіпальський:Почну з першого ризику: це – загроза збільшення протистояння серед гілок влади, консолідації окремих персоналій навколо використання бюджетних коштів, виділених на оборону. Водночас реальна ситуація в державі вимагає не тільки координації зусиль силових міністерств та установ, а й докорінних змін у них. Чи спроможний це зробити пан Турчинов? Поживемо – побачимо.

gf_43: Що думаєте про інцидент, коли невідомий кинув під ноги депутатам Ради гранату? Чи не є це сигналом для народних обранців, що вони дещо "заграються" і забувають про тих, хто власне допоміг їх до влади прийти?

Олександр Скіпальський:Зі змістом запитання я не можу не погодитися. Залишається незрозумілою ефективність дії самої гранати. Пан Парубій на засіданні ВР виглядав здоровим і навіть не схвильованим.

gf_43:Чому нічого не розповідають про підсумки переговорів у Мінську? Бо нема чого розповідати?

Олександр Скіпальський:Думаю, саме так.

vfvf999:Зачем наше правительство и СМИ так усиленно развивают точку зрения о том, что, мол, Донбасс сам виноват: голосовал – получи? Зачем из нас делают врагов Украины? Я сотни раз повторяю: не ходили и не голосовали! Даже за Януковича! Вы же сами прекрасно понимаете, что эти цифры нарисовали. Более 60% здесь нормальных, умных, интеллигентных людей, которые поддерживали всегда Украину. Просто сейчас "всплыло" то меньшинство, которое видно. Да, мы виноваты в том, что не распознали, чем это может закончиться. Но где было наше правительство? Где те, кто должен был? Они ответят за свои поступки? Мы писали в Киев, спрашивали, как поступить? Ведь мы были первыми. Это уже потом на нашем горьком примере все поняли, чем это пахнет. И кто нам помог? И теперь мы – предатели, сами во всем виноваты. Вы хотите вернуть или оттолкнуть эти территории? Тогда надо признать, что и власть виновата в бездействии. Признать это открыто, а не вываливать нас в грязи. И, тем не менее, мы – за Украину! Мы ждем тебя, плачем и боремся, как можем, Украина! Не бросай нас! Все-таки мы – твои дети, хоть и глупые...

Олександр Скіпальський:Достатньо справедливе і емоційне запитання. Безумовно, українська влада останніх 15-ти років несе відповідальність за розвиток подій на Донбасі. Я сам працював у Донецьку і підтверджую, що це запитання відповідає дійсності і вимагає від нас усіх консолідуватися й максимально ефективно, розумно і прицільно допомагати патріотам України, які сьогодні знаходяться на окупованій території. Спілка офіцерів – із вами. Максимально обережно і конспіративно об'єднуйтесь, озброюйтесь, виходьте на зв'язок із нами: (044) 253-32-30. І ми переможемо. Щасти вам!

Фото Владислава Мусієнка