В СБУ подтвердили обмен пленными под Донецком: опубликованы фото

В обмен на 222 задержанных боевиков украинцам отдали 150 военнопленных.
Об этом со ссылкой на информацию спецслужбы передает "ЛигаБизнесИнформ".
"Сегодня вечером был проведен обмен. Украинская сторона передала террористам 225 задержанных боевиков. В обмен террористы освободили 150 украинских заложников", - сообщил сотрудник СБУ, который участвовавший в обмене.
Стоит отметить, что украинских журналистов на процедуру обмена не допустили, "чтобы не навредить" - его освещали только представители российских СМИ, традиционно предлагающие кремлевскую версию происходящего "на юго-востоке Украины".
Напомним, ранее сообщалось, что украинцы передали боевикам 222 задержанных террористов в обмен на 150 наших пленных.
В свою очередь, представитель "военной полиции" ДНР рассказал об украинцах, которые отказывались возвращаться на родину, желая остаться в Донецке.
Фото: Twitter российских журналистов