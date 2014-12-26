В СБУ подтвердили обмен пленными под Донецком: опубликованы фото

В СБУ подтвердили успешный обмен военнопленными с боевиками ДНР.

Об этом со ссылкой на информацию спецслужбы передает "ЛигаБизнесИнформ".

"Сегодня вечером был проведен обмен. Украинская сторона передала террористам 225 задержанных боевиков. В обмен террористы освободили 150 украинских заложников", - сообщил сотрудник СБУ, который участвовавший в обмене.

Стоит отметить, что украинских журналистов на процедуру обмена не допустили, "чтобы не навредить" - его освещали только представители российских СМИ, традиционно предлагающие кремлевскую версию происходящего "на юго-востоке Украины".

Напомним, ранее сообщалось, что украинцы передали боевикам 222 задержанных террористов в обмен на 150 наших пленных.

В свою очередь, представитель "военной полиции" ДНР рассказал об украинцах, которые отказывались возвращаться на родину, желая остаться в Донецке.

Фото: Twitter российских журналистов