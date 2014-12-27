Российские танки готовы выдвинуться на помощь боевикам к Дебальцево - активист

В Красном Луче около сотни российских танков готовы выдвинуться под Дебальцево на помощь боевикам.

Об этом сообщил активист движения "Права справа" Дмитрий Снегирев в своем Facebook.

По его данным, сейчас "нет никаких признаков отвода боевой техники с позиций", а моторы трех десятков танков постоянно прогреваются.

"В районе "Звезда", на территории автотранспортного предприятия, находятся около сотни российских танков, а в админкорпусе АТП расположена казарма для российских военнослужащих", - уточнил активист.

Кроме того, по словам Снегирева, в районе Знамянки "находятся три десятка танков, моторы которых постоянно прогреваются – каждые два часа, а это значит, что враг готов в любую минуту выступить в поддержку боевиков в район Дебальцево Донецкой области".

Ранее в Генштабе Украины сообщили, что силы АТО начнут отводить тяжелое вооружение спустя 48 часов после полного прекращения огня.