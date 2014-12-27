Шендерович: Путин не отстанет от Донбасса, Россия продолжит гибнуть

При президенте России Владимире Путине война на Донбассе не закончится никогда, потому что иначе ему станет не о чем говорить, считает известный российский писатель-сатирик, теле- и радиоведущий, журналист Виктор Шендерович.

Об этом передает ZN.UA.

"У Путина сейчас главная задача - поиск громоотводов, как у самолета, который выпускает тепловые шары, чтобы уйти от ракет. И при этом постоянно новая повестка дня. Поэтому при Путине никогда не закончится Донбасс. Потому что если он проиграет это, ему станет просто не о чем открывать рот. И единственная номинация, в которой он еще имеет шанс, - это "русский мир", империя, скрепы, священная Корсунь...", - сказал Шендерович.

Он добавил, что по технологии это легко объяснимо и понимаемо на примере истории Большого террора. "Где есть Сталин, где нужно ликвидировать Кирова, очистить машину от старых большевиков и остаться у власти. Это конкретная административная задача. Запускается механизм, который дальше начинает работать сам", - отметил он.

На вопрос о том, что ждет Россию в будущем, он ответил, что при Путине ничего принципиально нового быть уже не может. "Коридор возможностей очень узкий. Экономика рушится и выход наружу возможен только после Путина. При Путине Россия продолжит гибнуть", - подчеркнул Шендерович.

Напомним, ранее Шендеровича давал советы Владимиру Владимировичу Мугабе из Зимбабве.