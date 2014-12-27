Порошенко записал новогоднее телеобращение вместе с "киборгами", опубликованы фото

В традиционном новогоднем телеобращении Президент Петр Порошенко будет обращаться не сам, а в компании защитников донецкого аэропорта, которых за мужество и героизм называют "киборгами".

Об этом передает ТСН.

Руководитель благотворительной организации "Крылья Феникса" и известный волонтер Юрий Бирюков выложил фотографии с телесъемок.

"Чем множество хороших людей занимались ночью, на морозе (д-д-д-д)... На всех экранах страны, скоро!", - подписал фото Бирюков. На снимках - Порошенко и киборги Василий Головещенко ("Маршал"), Иван Медведь, Георгий Тука. Тука подтвердил о съемках телеобращения и также выложил фотографии.

Напомним, ранее сообщалось, что Порошенко встретился с "киборгами": вы защищаете Украину, если сдадим аэропорт, враг будет во Львове.