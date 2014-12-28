Боевики не хотят мира на Донбассе, обучают новых наемников: карта зоны АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики нарушают "режим тишины", продолжают осуществлять единичные вооруженные провокации.

Об этом говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время в ведомстве сообщили, что боевики проводят обучение своих соратников на специальных полигонах.

"По данным разведки, террористы проводят обучение новых боевиков на специальных полигонах и продолжают укрепление позиций, заявляя, что готовятся к "отражению наступления"", - добавили в Инфоцентре.

"Это свидетельствует о том, что боевики не заинтересованы в мирном процессе на Донбассе и не остановятся перед провокациями, обвинив в нарушении "режима тишины" украинскую сторону", - заявили силовики.

Обратим внимание, что в зоне конфликта неспокойная ситуация на Донецком (традиционно - поселок Пески и донецкий аэропорт) и Луганском направлениях. Факты применения тяжелого вооружения со стороны боевиков не зафиксированы.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе никто из украинских военнослужащих не погиб, ранения получил три бойца.