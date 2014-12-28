Порошенко поручил Кабмину прекратить веерные отключения электричества

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять все меры для прекращения веерных отключений электроэнергии.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Сегодня, 28 декабря, Порошенко заслушал доклад главы Минэнерго Владимира Демчишина о выходе из строя 6-го энергоблока Запорожской АЭС в связи с повреждением трансформатора.

По словам Демчишина, это – техническая проблема, которая будет решена в течение нескольких дней.

Президент подчеркнул, что он ждет от Кабмина возобновления полноценной работы АЭС и скорых и эффективных действий по возобновлению энергоснабжения населения и промышленных предприятий.

"Я считаю недопустимым дальнейшее продолжение практики веерных отключений электроэнергии, особенно накануне праздников", - отметил Порошенко.

Президент поручил правительству принять все меры для прекращения веерных отключений и о результатах доложить ему, отметили в пресс-службе.

Напомним, 28 декабря в 5 часов 59 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора.

Реакторная установка установлена на 40% мощности. "Причины срабатывания защиты выясняются", - сообщил информационный центр ЗАЭС.