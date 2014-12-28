Порошенко поручил Кабмину прекратить веерные отключения электричества

Порошенко назвал недопустимыми веерные отключения электричества, особенно накануне праздников.
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству принять все меры для прекращения веерных отключений электроэнергии.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Сегодня, 28 декабря, Порошенко заслушал доклад главы Минэнерго Владимира Демчишина о выходе из строя 6-го энергоблока Запорожской АЭС в связи с повреждением трансформатора.
По словам Демчишина, это – техническая проблема, которая будет решена в течение нескольких дней.
Президент подчеркнул, что он ждет от Кабмина возобновления полноценной работы АЭС и скорых и эффективных действий по возобновлению энергоснабжения населения и промышленных предприятий.
"Я считаю недопустимым дальнейшее продолжение практики веерных отключений электроэнергии, особенно накануне праздников", - отметил Порошенко.
Президент поручил правительству принять все меры для прекращения веерных отключений и о результатах доложить ему, отметили в пресс-службе.
Напомним, 28 декабря в 5 часов 59 минут энергоблок №6 Запорожской АЭС отключен от сети действием защиты от внутренних повреждений генератора.
Реакторная установка установлена на 40% мощности. "Причины срабатывания защиты выясняются", - сообщил информационный центр ЗАЭС.