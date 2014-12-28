Госдума России пригрозила открытыми поставками оружия боевикам Донбасса

Первый замглавы фракции "Единой России" в Госдуме РФ Франц Клинцевич пригрозил ответным шагом" России на передачу американского оружия Украине.

Об этом сообщает РБК.

По словам Клинцевича, если США передадут Украине всю военную технику из Афганистана, он просить президента РФ Владимира Путина начать поставки российского оружия боевикам на Донбассе.

Депутат пообещал, если Обама не отменит своего решения, "использовать все свои возможности как депутата последних четырех созывов" и "инициировать специальное обращение Госдумы к президенту… принять решение о поставке в Донецкую и Луганскую "народные республики" российской военной техники".

Как известно, в середине декабря заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд говорила о том, что Вашингтон и Киев обсуждают возможность "поставки военных транспортных средств, которые освободились после окончания миссии в Афганистане".