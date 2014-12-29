В батальоне ОУН рассказали о ночном бое в Песках

В ночь на 29 декабря боевики атаковали украинские позиции в селе Пески, возле Донецкого аэропорта.

Об этом сообщил заместитель командира батальона ОУН Борис Гуменюк в своем Facebook.

"Сегодня ночью враг напал на наши позиции в селе Пески. Вследствие ожесточенного боя смертью храбрых погибли два бойца 93-й бригады", - рассказал он.

"Еще один боец 93-й, а также боец ДУКа и боец батальона ОУН получили ранения", - добавил он.

Гуменюк также отметил, что потери врага оценить сложно – боевики сбежали.

"Бежали, твари. Оставили своего раненого. Одна подстреленная тварюка сейчас у нас в плену", - добавил он.

Напомним, ранее в пресс-центре АТО сообщали об артиллерийских обстрелах боевиков, и, в частности, села Пески.