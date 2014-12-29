Российский журналист раскрыл "рецепт" власти Путина: война с Украиной и борьба с "заговорами"

Президент РФ Владимир Путин использует два простых "рецепта" сохранения власти – борьба с мнимыми заговорами и проведение маленькой, но победоносной войны.

Об этом известный российский и украинский журналист Евгений Киселев пишет в своем блоге на радио "Эхо Москвы".

"Есть два простых рецепта, как укрепить пошатнувшуюся власть, как вернуть государю ускользающую популярность. Особенно тогда, когда народу приходится потуже затягивать пояса.

Первый способ — устроить маленькую победоносную войну. Второй — разоблачить заговор. И к тому, и к другому способу власть в России прибегала неоднократно — в разные времена.

Но если говорить только о Путине — собственно говоря, ради победы "преемника" на первых его президентских выборах была развязана вторая чеченская война.

Ради переизбрания его на второй срок раздули дело ЮКОСа, разоблачили мнимый заговор зловредных олигархов, якобы собиравшихся оптом и в розницу скупить всех депутатов, отдать всю русскую нефть поганым пиндосам и вообще отказаться от ядерного оружия.

В 2012 году Путин шел на третий срок под флагом борьбы с заговором "белоленточников" с Болотной и проспекта Сахарова.

Показалось, что рейтинг маловат — решили напасть на Украину.Но война получилась не совсем маленькая и не совсем победоносная. Крым пал без единого выстрела, а вот на востоке Украины не заладилось.

Оппозиционные гражданские активисты, пытающиеся выяснить правду о "грузах 200" из Украины — о потерях среди всех этих "отпускников", "добровольцев" и прочих "вежливых зеленых человечков" — утверждают, что они составили уже едва ли не треть от числа всех убитых и раненых за десять лет афганской авантюры.

Ну а раз с маленькой победоносной войной не совсем получилось, самое время разоблачить какой-нибудь новый заговор, начать новую кампанию борьбы с врагами народа. Тут позволю себе краткий экскурс в историю.

В 1937 году перед началом "Большого террора" на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП (б) Сталин подвел под грядущие массовые репрессии идейно-теоретическую базу: мол, по мере продвижения страны вперед по пути строительства классовая борьба будет усиливаться. И поехали по ночным улицам больших и маленьких городов "черные вороны", заработали "тройки", заступили на бессонную кровавую вахту расстрельные команды...

Так вот, если вернуться из 1937 в канун 2015 — в минувшую пятницу в России произошло нечто подобное, очень важное и очень страшное событие. Подписав указ о новой военной доктрине, Путин включил в него пункт, из которого следует: одной из главных внутренних угроз является "деятельность по информационному воздействию на население, в первую очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества".

Ясно, что этот пункт позволит без труда объявить врагом государства любого человека, публично выступающего — в СМИ, в социальных сетях в интернете, на митинге, да где угодно — с критикой политики властей. Теоретическая база под возможные будущие массовые репрессии подведена.

Я говорю "возможные", я не говорю "грядущие". Хоть меня подмывает поздравить всех с наступающим 37 годом, я не делаю этого, потому что у меня в душе еще теплится слабая надежда, что история России в кой-то веки не пойдет по самому худшему сценарию.

Но, увы, Россия — "страна с непредсказуемой историей". Эта хлесткая фраза не моя, но я ее люблю и понимаю так: в истории России с завидным постоянством случались очень скверные повороты событий, которые ни один здравомыслящий человек предсказать не мог.

Ну кто, скажем, мог предвидеть в благословенном 1913 году, когда народ-богоносец в обстановке высокого патриотического подъема и единения с православным государем-императором праздновал 300-летие династии Романовых, что через четыре года эта династия падет, в стране начнется гражданская война, и пойдет брат на брата, и Россия кровью умоется, миллионы погибнут, а еще миллионы будут искать спасения на чужбине?

Кто мог предвидеть в середине 20-х, на пике "разгула НЭПа", что через каких-нибудь пять лет будет коллективизация и Голодомор, и еще миллионы погибнут?

Кто мог предвидеть, читая в 1933 году в советских газетах гневные заметки о новых порядках в гитлеровской Германии, что через несколько лет Советский Союз подпишет договор о дружбе с Третьим Рейхом?

Кто мог представить себе в победном 45-м, когда советские солдаты освобождали из нацистских лагерей смерти последних чудом уцелевших узников Холокоста, что спустя несколько лет широкомасштабную антисемитскую компанию развернут уже в СССР, что в ходе нее будут казнены и просто убиты (как актер Михоэлс) многие еврейские деятели, а от этнической чистки по образу и подобию других репрессированных народов советских евреев спасет только смерть Сталина?

Кто мог представить себе советские ракеты на Кубе, из-за которых человечество чуть не сгорело в пламени ядерной войны? Берлинскую стену? Танки на улицах Праги? Вторжение в Афганистан?

Кто мог предположить в 1989, когда мы ушли из Афганистана, и страна с облегчением вздохнула — наконец-то эта война закончилась! — что всего через пять лет начнется новая война — гораздо более страшная, на собственной территории, в Чечне? А еще через пять лет — еще одна?

Кто мог представить себе еще лет десять назад, что Россия будет воевать с Грузией и с Украиной? Прикажете продолжать?

Или я — хотя бы отчасти — сумел убедить вас, что в России надо быть готовыми ко всему? В том числе и к тому, как с нескрываемым злорадством написал на одном из прокремлевских сайтов какой-то аноним, что еще немного — и за вами начнут выезжать хмурые люди в пыльных шлемах?" - пишет Киселев.

Также напомним, что еще один известный российский журналист – Аркадий Бабченко – заявил, что именно по вине Путина Россия погружается во мрак