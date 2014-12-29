Порошенко: "5 канал" не продам, а Roshen может достаться менеджменту

Президент Украины Петр Порошенко отказался продавать "5 канал", называя его образцом свободной журналистики. Продажей остального бизнеса занимаются авторитетные международные эксперты.

Об этом глава государства заявил на итоговой пресс-конференции.

"5 канал" не продам и не обещал", - заявил Порошенко.

"Возможно самая большая критика (в адрес Порошенко и власти – прим. ред.) раздается с "5 канала". И журналисты канала подтвердят, что он в 2003 году был образцом хорошей информполитики. Кстати, когда на СТБ и "Новом" были совсем другие стандарты", - заявил Порошенко.

Относительно продажи Roshen, Порошенко напомнил, что передал все права в управление группе Rothschild.

"И на сегодня я фактически, юридически или любым другим способ лишен возможности какого-либо влияния на Roshen", - заявил он.

По его словам, продавать такие активы во время войны крайне трудно, потому что "в условиях войны инвестиции в страну не заходят".

"Мне доложили, что были четыре покупателя, но переговоры затягиваются. Ключевое условие – остановите войну. Если это не будет завершено в ближайшее время, я буду вынужден продать с рассрочкой Roshen менеджменту", - сообщил Порошенко.

Напомним, перед президентскими выборами Порошенко пообещал, что продаст кондитерскую корпорацию после своей победы.