Порошенко: Украина не пойдет на пересмотр Минских договоренностей

Президент Петр Порошенко настаивает на продолжении переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе в рамках Минского формата и заявляет, что Украина никогда не пойдет на то, чтобы они были пересмотрены.

Об этом он заявил сегодня во время пресс-конференции, сообщает УНИАН.

"Мы требуем, чтобы минский формат был продолжен. Украина никогда не пойдет на то, чтобы позволить пересмотр Минских договоренностей", - заявил Порошенко, добавив, что в этом ее поддерживает весь мир.

В тоже время Порошенко пообещал ввести военное положение в Украине в случае выхода из мирного процесса и продолжении агрессии на Донбассе.

Напомним, что, по словам Порошенко, главными условиями мира на Донбассе является возвращения Украине контроля над границей и вывод иностранных войск с ее территории.