В донецком аэропорту "киборги" уничтожили еще 14 боевиков и взяли одного в плен

Сегодня, 29 декабря, украинские силовики уничтожили 14 боевиков, штурмовавших донецкий аэропорт. Еще один был взят в плен.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко на итоговой пресс-конференции.

"10 минут назад закончился бой. Боевики отступили, донецкий аэропорт остается под нашим контролем. К сожалению, вынужден признать – погибли три защитника аэропорта", - рассказал Президент.

"В то же время погибли 14 боевиков, один захвачен в плен... Но это война", - добавил глава государства.

"Донецкий аэропорт - символ мужества украинских воинов и эффективности действий украинской армии", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее глава государства рассказал о возмездии россиянам за расстрел под Иловайском.

Фото: Facebook Николая Коханивского