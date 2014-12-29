Порошенко о войне на Донбассе, курсе гривны и встрече с Путиным: главные заявления

В понедельник, 29 декабря, Президент Петр Порошенко провел пресс-конференцию, посвященную итогам уходящего года.

Главные заявления главы украинского государства:

О ситуации на Донбассе и в Крыму

Порошенко заявил, что главными условиями мира на Донбассе является возвращение нашей стране контроля над границей и вывод иностранных войск с ее территории.

Также он сообщил, что расстрел украинских бойцов под Иловайском не остался безнаказанным - уже 2 сентября в рейд отправились 1200 украинских штурмовиков.

"Никто Иловайск не забыл и не забудет. За Иловайск уже наказаны сотни убийц. Знаете когда? 3 сентября мы собрали все, что у нас тут тогда было: две тактические группы 95-й и 79-й бригад", - сказал Президент.

Между тем он заявил, что настаивает на продолжении переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе в рамках Минского формата и подчеркнул, что Украина никогда не пойдет на то, чтобы они были пересмотрены.

Обратим внимание, что по словам Порошенко, украинская армия имеет недостаточно сил для перехода в наступление на Донбассе. Президент добавил, что ее руководство имеет представление о количестве боевиков и российских военных на оккупированных территориях.

Президент заявил, что силам АТО, занимающим поселок Пески вблизи донецкого аэропорта, хватает артиллерии и танков, чтобы не допустить прорыва террористов. "...у нас на сегодняшний день в Песках достаточно артиллерии и танков для того, чтобы не допустить ни танкового, ни артиллерийского прорыва", - заверил он.

Порошенко подчеркнул, что никаких компромиссов по территориальной целостности, в том числе и по Крыму, не будет. "Никакого компромисса в вопросах Крыма, Донецка или Луганска не существует", - сказал политик.

Порошенко заявил об отсутствии блокады Крыма и пояснил ограничение сообщения наличием террористической угрозы, а не давлением на Крым и Россию.

"Нет никакой блокады Крыма. Есть мероприятия по защите Украины от террористической угрозы. Пока является неприемлемым в условиях террористической угрозы, чтобы без досмотра поезда и автобусы спокойно ездили, перевозили в том числе тех лиц, которые представляют угрозу для государства Украина. Сейчас разрабатываются механизмы, как наладить административный досмотр средств передвижения. Сейчас уже принято решение о пропуске легковых автомобилей, так как там можно легко контролировать", - рассказал Порошенко.

Президент заверил, что Беларусь и Казахстан никогда не признавали российский суверенитет над Крымом.

"Ни Беларусь и Александр Григорьевич Лукашенко, ни Казахстан и Нурсалтан Абишевич Назарбаев никогда не признавали российский суверенитет над Крымом, ни референдум, ни выборы в Донецке и Луганске фейковые от 2 ноября. Это абсолютно твердая и принципиальная позиция обоих лидеров", - отметил политик.

О встрече с президентом России Владимиром Путиным

Глава украинского государства заявил, что намерен 15 января посетить столицу Казахстана Астану, где состоится встреча с лидерами Германии, Франции и России. В этой встрече ожидается участие канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Франсуа Олланда и президента РФ Владимира Путина.

О курсе гривны по отношению к доллару

Порошенко выразил мнение, что сразу после подписания соглашения с МВФ курс гривны укрепится. "Я считаю, что курс 17-18-19 гривен не отражает реального состояния соотношения покупательной способности национальной валюты. Значительная составляющая здесь паника", - отметил он.

"Россия оказывается в одиночестве. Возможно, придется провести саммит в Астане. Но это не встреча с глазу на глаз, или в формате Таможенного союза, как когда-то предполагался Минск. Это нормандский формат, и я, в том числе буду общаться там с Путиным, стараясь так же, как я делал в Милане и Минске, обеспечивать, чтобы Россия придерживалась взятых на себя обязательств по Минскому меморандуму и по Минскому протоколу", - сказал глава государства.

О собственном бизнесе

Президент отказался продавать "5 канал", называя его образцом свободной журналистики. Продажей остального бизнеса занимаются авторитетные международные эксперты. "5 канал" не продам и не обещал", - заявил Порошенко.

Видео: max TV, Перший Національний