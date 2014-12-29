Украина не продается, никаких компромиссов с Путиным не будет - Порошенко

Никаких компромиссов по территориальной целостности, в том числе и по Крыму, не будет. Украина не продается.

Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время пресс-конференции, пишет Украинская правда.

"Никакого компромисса в вопросах Крыма, Донецка или Луганска не существует", - сказал он.

"Россия оказывается в одиночестве. Возможно, придется провести саммит в Астане. Но это не встреча с глазу на глаз, или в формате Таможенного союза, как когда-то предполагался Минск. Это нормандский формат, и я, в том числе буду общаться там с Путиным, стараясь так же, как я делал в Милане и Минске, обеспечивать, чтобы Россия придерживалась взятых на себя обязательств по Минскому меморандуму и по Минскому протоколу", - сказал он.

"Эти дипломатические усилия – единственный путь, который может обеспечить реинтеграцию или возвращение этих территорий в Украину", - отметил Порошенко.

"Я вам это обещаю, что никаких компромиссов относительно территориальной целостности нет. И они не измеряются ни деньгами, ни рукопожатиями. Украина не продается. И для меня это абсолютно принципиальная позиция. Это касается не только Донбасса, а и Крыма", - добавил он.

Ранее Порошенко заявил, что настаивает на продолжении переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе в рамках Минского формата и заявляет, что Украина никогда не пойдет на то, чтобы они были пересмотрены.