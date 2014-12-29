Транспортной блокады Крыма нет, есть угроза теракта - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил об отсутствии блокады Крыма и пояснил ограничение сообщения наличием террористической угрозы, а не давлением на Крым и Россию.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам года, пишет Украинская правда.

"Нет никакой блокады Крыма. Есть мероприятия по защите Украины от террористической угрозы. Пока является неприемлемым в условиях террористической угрозы, чтобы без досмотра поезда и автобусы спокойно ездили, перевозили в том числе тех лиц, которые представляют угрозу для государства Украина. Сейчас разрабатываются механизмы, как наладить административный досмотр средств передвижения. Сейчас уже принято решение о пропуске легковых автомобилей, так как там можно легко контролировать", - заявил Порошенко.

"Мы не собирались и не собираемся использовать блокаду, тем более не собираемся использовать (это) как элемент давления. Но мы будем делать все возможное для того, чтобы защитить мир и покой украинских граждан – в том числе, и от террористической угрозы", - сказал Порошенко.

Он также подчеркнул, что особенно в период новогодних праздников будет усилен уровень интенсивности контроля за передвижением как на линии столкновений Луганской и Донецкой областей, так и на линии перешейка (Крым).

По его словам, раньше автобусы спокойно ездили и ввозили на материковую Украину российских диверсантов.

Сейчас рассматриваются варианты, как обеспечить досмотр за транспортными средствами и безопасность, сообщил глава государства.

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