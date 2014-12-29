Эксперт назвал главное условие прекращения войны на Донбассе

Военный обозреватель Олег Пономарь заявил, что главным условием прекращения войны на Донбассе является сложная экономическая ситуация в России.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Обозреватель", отвечая на соответствующий вопрос.

В то же время эксперт подчеркнул, что "мы не должны сложить лапки и ждать".

"Мы укрепляем армию, мы держим оборону, мы устраняем коррупцию в армии и в других сферах. Но естественно, победить военным методом мы пока не можем, потому что это будет крупномасштабная война. А остальное уже зависит от того, как скоро развалится Россия", - добавил Пономарь.

Он также подчеркнул особую важность принятого в США закона "О поддержке свободы Украины" и военной помощи, которая будет предоставлена Украине на основании этого документа.

Напомним, ранее известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович заявил, что при президенте РФ Владимире Путине война на Донбассе не закончится никогда, потому что иначе ему станет не о чем говорить.