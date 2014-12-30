У боевиков начался психоз: ищут "партизан", бьют прикладами тонированные окна авто

У террористов "Донецкой народной республики" продолжается "партизанский психоз". В попытках найти "партизан" они бьют тонированные стекла машин, а то вовсе открывают огонь по автомобилям.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, в ДНР нарастает "партизанский психоз". Владельцам автомобилей официально запрещено тонировать стёкла в авто. Вместо административных наказаний (штрафов) боевики "наказывают" нарушителей, разбивая стекла прикладами. Зафиксировано несколько случаев открытия огня без предупреждения по автомобилям с тонированными стеклами.

Кроме того, в "служебных документах" ДНР фигурируют фамилии около 200 "украинских террористов", которые якобы "действуют в тылах республики", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что в Горловке боевики боятся партизан и запретили тонировать авто, при этом даже активизировались фирмы по растонировке автомобилей.

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