Южнее Донецка боевики стягивают минометы на передовую

Несмотря на объявленный "режим прекращения огня" на Донбассе, подразделения боевиков и российских войск продолжают обстреливать позиции украинских войск.

Об этом нардеп, координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук сообщает на своей странице в Facebook.

По словам военного эксперта, продолжается перегруппировка сил противника. В районе Докучаевска (20 км южнее Донецка) российские войска и террористы войска перебросили минометные расчеты ближе к переднему краю.

Минометные позиции тщательно замаскированы, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, что месяцем ранее россияне по ошибке ударили из артиллерии по позициям "союзников" под Докучаевском. Больницы и морги города были забиты ранеными и уничтоженными боевиками.

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