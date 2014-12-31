Пока Путин у власти, мир в Украине не наступит - российский финансист

Пока президент РФ Владимир Путин у власти, мир в Украине не наступит. Если кремлевская уголовная группировка утопит в море крови недовольных, в России может начаться гражданская война.

Такое мнение высказал руководитель Diamond Age Capital Advisors, российский финансист Слава Рабинович, пишет Гордон.

"Когда Путин уйдет из власти, мне не ясно. Хотя его режим потерпит экономический крах в 2015 году, не факт, что это послужит толчком к его падению, потому что это необычный политический режим. Режим, который держится на мощной системе давления, основанной на методах КГБ", – заявил финансист.

По мнению Рабиновича, в России существует угроза гражданской войны.

"Все будет зависеть от того, на что будет готово идти кремлевское уголовное преступное группирование, как я их называю, и будут ли они топить всех недовольных в морях крови. Если да, то гражданская война может реально начаться. Поэтому мир может не только не наступить в Украине, но и закончиться в России", – сказал Рабинович.

Напомним, ранее Рабинович резко раскритиковал заявление премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, который сообщил о том, что с российской экономикой "все будет нормально", и посоветовал "запастись терпением и не суетиться".

"Нашей страной управляет стая (кто стар, кто млад) юридических, политических, экономических и финансовых дегенератов. Так что запаситесь терпением и не суетитесь, как советует один из них. Ждать осталось реально совсем недолго", - отметил Рабинович.