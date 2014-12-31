Российский историк: падение режима Путина возможно уже в 2015 году

Падение режима президента России Владимира Путина возможно уже в 2015 году, считает российский историк, философ и религиевед Андрей Зубов.

Об этом передает Гордон.

"Я предполагаю, что серьезная социальная фаза кризиса может начаться весной или в начале лета. У вас говорят, что в Украине может случиться то же самое? Это тоже не исключено. Как историк, я могу сказать одно: легитимная власть - и Порошенко, и Рада - ни в коем случае не должна отпускать поводья", - сказал профессор.

По словам Зубова, сейчас нужно очень серьезно управлять страной, чтобы не случилось отката в анархию.

"Все это было в России 17-го года, когда князь Львов, став председателем Временного правительства, сказал, что "русский народ так умен, что он сам, как умная лошадь, приведет куда надо. И хотя я возница, но я отпускаю поводья". И видите, куда он привел Россию и Украину заодно? Теперь нужно очень серьезное управление страной. Без этого никак. Это законы революции. После консолидации Революции достоинства может быть откат в анархию, когда каждый будет за свой интерес, когда все рушится", - сообщил он.

Историк считает, что Украине предстоит сложный период в течение нескольких лет.

Примирение России и Украины возможно после того, как Путин отойдет от власти, считает Зубов.

"С Путиным, естественно, мы в Европу не пройдем, никто нас там не примет после всего, что Путин наделал. Однако после Путина это возможно, как и серьезное примирение с Украиной. Но переговоры и некое примирение, некие попытки путинского руководства спасти себя ценой уступок Западу и, соответственно, на благо Украине - это совершенно реально. Это реально уже сейчас. Сегодняшний день и ближайшие месяцы, связанные в большой степени с экономическим кризисом, покажут, насколько режим готов идти на компромисс или насколько он готов противостоять всему миру", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что Обама назвал стратегическую ошибку Путина.