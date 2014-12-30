Адвокат Савченко: проблемы Украины вызваны Кремлем и Путиным

Российский политик, адвокат арестованной украинской летчицы и нардепа Надежды Савченко Марк Фейгин заявил, что проблемы Украины вызваны, в первую очередь, Кремлем и главой РФ Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в комментарии изданию "Гордон".

"Сложно ответить на этот вопрос однозначно - наступит ли мир в Украине. Все-таки мне кажется, что мира в 2015-м в том понимании, как все этого хотели, не будет", - отметил политик.

"Если даже предположить, что проблема с востоком Украины разрешится, с Крымом вряд ли это произойдет так быстро. Поэтому мир как прекращение войны возможен", - добавил Фейгин.

"А вот мир в полном понимании, в понимании того, что Украина вернется к своему дореволюционному положению, когда она не знала никаких терактов и войн с момента образования в 91-м году как независимого государства, - этого бы я не решился предположить. 2015-м годом все не закончится", - считает адвокат.

В то же время он выразил мнение, что проблемы Украины вызваны, в первую очередь, Кремлем и Путиным.

"Если крах режима Путина произойдет в 2015-м, судьба Украины будет более завидной, чем нынче. Проблемы Украины в самой решающей степени вызваны присутствием Путина в Кремле и вообще Кремлем как некой политической системы на постсоветском пространстве", - заявил политик.

"Может ли рухнуть режим Путина? Думаю, что да. Вероятность кратно повышается день ото дня, но произойдет ли это в 2015-м или в последующие годы, я не знаю. Это слишком смелое допущение", - сообщил Фейгин.

Напомним, ранее руководитель Diamond Age Capital Advisors, российский финансист Слава Рабинович заявил, что пока президент РФ Владимир Путин находится у власти, мир в Украине не наступит.