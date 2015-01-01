Порошенко поздравил Украину с Новым годом: опубликовано видео

Президент Украины Петр Порошенко обратился к народу с традиционным новогодним поздравлением.

Дорогие, родные соотечественники!

Уходящий год был самым тяжелым за последние семь десятилетий, с 45-го года. Злейший враг посягнул на наши жизни, территорию, свободу, независимость. И вся страна — от мала до велика — стала на защиту Родины. Эту Отечественную войну мы обязательно выиграем, потому что она для нас — справедливая. На нашей стороне — правда! С нами — Бог!

Прежде чем наполнить бокалы, за мгновение до двенадцати ударов, которые сообщат о новом годе, и перед тем как спеть "Ще не вмерла", вместе, всей Украиной, почтим память воинов, отдавших свою жизнь за Украину, и память мирных граждан, погибших по вине агрессора.

Я благодарю каждого за вклад в защиту страны. Горжусь тем, что принадлежу такому великому европейскому народу, как наш.

Лозунгом прошлого года стали слова "Єдина країна" — "Единая страна" — "Бир дэвлет". Тяжелые испытания укрепили нас. Как народ мы стали не разлей вода, еще крепче сплотились в политическую украинскую нацию.

Пятнадцатый год не будет легким. Но я верю, что в историю он войдет как год старта глубинных реформ, которые откроют нам путь к членству в Евросоюзе. Это наша мечта, которую мы вместе воплотим в жизнь.

Сегодня же желаю всем нам прежде долгожданного, прочного мира.

Пусть сбудется пророчество Шевченко: "На обновленной сей земле врага не будет, супостата, и будут сын и мама рядом, и будут люди на земле".

Янъы йылыныз хайырлы олсун, азиз ватандашлар!

С Новым годом, дорогие соотечественники!

З Новим роком, дорогі співвітчизники!

Мира вам, счастья, добра!

С Новым годом, Украина!

Видео: ТСН.