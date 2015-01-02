На Донбасс россияне гонят свежее "пушечное мясо": замечены до полутысячи новых бойцов РФ

В Горловку под Донецком прибыло новое подразделение российских войск численностью до 300 человек, которое взяло город под свой контроль, при этом в городе резко уменьшилось количество местных боевиков.

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

В район н.п.Горловка прибыло свежее формирование (до 300 человек) российских войск, взявших город под свой контроль. Прибывшие одеты в новую камуфляжную форму без опознавательных знаков, отлично оснащены и вооружены. С их прибытием в городе резко уменьшилось количество местных боевиков, сказано в сообщении.

В районе н.п.Волноваха (близ н.п. Николаевка) боевики и российские военные вновь выдвинулись к передовым позициям украинских войск. Зафиксировано 2 свежих формирования противника, общей численностью до 200 человек, и 6 единиц бронетехники. Также в данном районе зафиксирована активная разведывательная деятельность (БПЛА и диверсионно-разведывательные группы противника), подчеркнул военный эксперт.

Южнее Старобешево зафиксирована батарея САУ 2С1 "Гвоздика" противника на марше (4 САУ, несколько КАМАЗов со снарядами). Боевое охранение на марше обеспечивалось 1 БМП и несколькими грузовиками с пехотным подразделением на борту. Батарея выдвинулась на передовые огневые позиции, добавил Тымчук.

Напомним, ранее сообщалось, что командирами в "армию Новороссии" назначают только россиян: недовольных боевиков наказывают.

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