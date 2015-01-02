В бандах боевиков на Донбассе массовое дезертирство: передний край "развалился"

На участке Докучаевск – Тельманово боевики и российские военные начали уплотнять боевые порядки после "развала" своего переднего края (вследствие недавнего массового дезертирства местных боевиков).

Об этом сообщает координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Вперёд выдвигаются "проверенные" формирования, укомплектованные боевиками из "Оплота" и "Востока", а также российскими наемниками, подчеркнул он.

В районе н.п.Гранитное противник подтянул в первую линию сводную артиллерийскую группу. Во взаимодействии с минометными расчетами ствольная артиллерия наносит удары по позициям украинских войск в данном районе, уточнил военный эксперт.

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